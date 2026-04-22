◇MLB ジャイアンツ3-1ドジャース(日本時間22日、 オラクル・パーク)

ドジャースの山本由伸投手がジャイアンツ戦に今季5度目の先発登板。初回に3失点すると、その失点が最後まで響き、チームは敗戦となりました。自身3勝目とはなりませんでしたが、7回まで追加点を許さない粘りの投球をみせ、今季5度目のQSを記録しました。

山本投手は初回、ヒットとエラー、四球などで無死満塁のピンチを招き3失点の苦しい立ち上がりとなりますが、2回以降は本領発揮。5回までヒットを許さず、7回には三者連続見逃し三振と圧巻の投球で締め、追加点を許しませんでした。

打線も反撃したいところでしたが、相手投手陣に苦戦し、わずか3安打におさえられ1-3でチームは敗戦。山本投手は今季2敗目となりました。

それでも、山本投手はここまで5試合に登板し、全試合でQSを記録。両リーグ通じてトップの回数を誇り、QS率100％を維持しているのは、ナ・リーグでは大谷翔平選手と2人だけとなっています。

その大谷選手が明日23日のジャイアンツ戦2戦目に先発予定。ここまで3試合に先発登板し、2勝0敗、防御率0.50と圧巻の投球を披露し続けています。前回登板となった16日のメッツ戦では、5年ぶりに投手専念で出場となりましたが、この日の試合前にはデーブ・ロバーツ監督が「打席に立つ」と語っていました。果たして明日は、ロバーツ監督の言葉通り、二刀流の起用となるのか注目されます。