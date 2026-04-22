通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ＡＬＬ ＣＯＮＮＥＣＴが運営する通信メディア「オールコネクトマガジン」は、ＷｉＦｉ利用者５００人を対象に、ＷｉＦｉの通信速度に関する意識・満足度・後悔についての調査を行った。

調査の結果、ＷｉＦｉ選びで通信速度を重視する人は９３．６％にのぼる一方、速度を重視して選んだにもかかわらず５４．４％が実際の速度に失望・後悔した経験があることがわかった。後悔の内容では「時間帯で速度差が激しかった」（１８．８％）が最多で、「夜間だけ遅くなった」（１３．４％）と合わせると、夜間〜ピーク時の速度低下が最大の不満要因であることが明らかになった。

ＷｉＦｉで「速度が遅い・遅くなる」と感じる場面を聞いたところ、「動画視聴（ＹｏｕＴｕｂｅ・Ｎｅｔｆｌｉｘ）」が２４．２％で僅差の１位、「夜間（２０〜２３時）」が２２．５％で２位だった。「動画視聴」と「夜間」はまさに重なる時間帯。夜間は家族が同時にＷｉＦｉを使うピークタイムであり、動画視聴やオンラインゲームなど大容量通信が集中するため、速度低下を体感しやすいと考えられる。

現在のＷｉＦｉの通信速度・安定性に満足しているかを聞いたところ、「やや満足」４６．６％と「非常に満足」１０．２％で、合計５６．８％が満足と回答した。一方、「やや不満」２０．２％と「非常に不満」２．６％で、合計２２．８％が速度に不満を抱えている。「どちらでもない」２０．４％を含めると、約４割が速度に積極的には満足していない状況だ。さらに、外出先でのＷｉＦｉ速度に不満を感じるかを聞いたところ、「時々感じる」４６．２％と「よく感じる」１６．６％で、合計６２．８％が外出先で速度に不満を感じていることが分かった。