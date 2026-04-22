スポーツクライミング男子で２０２４年パリ五輪複合銀メダルの安楽宙斗（ＪＳＯＬ）、同女子４位の森秋彩（茨城県山岳連盟）が２２日、都内で行われた２６年シーズンの日本代表会見に出席。森は「一番の今の目標はロサンゼルス五輪でリード種目優勝。目の前の大会というより、そこへ逆算する。海外の大会にたくさん出ていくのではなく日々、今までと変わらず地道にトレーニングをする」と今季の流れを説明した。

今年３月に筑波大を卒業。大学院には進まず「クライミング中心の生活を送るという判断をしました」と練習に専念する日々を送っている。大学時代、授業後の練習はつくば市内に限られていたが、現在は「都内や埼玉の大きなジムに行ける頻度も増えた。クライミングに費やす時間が増えた」と充実の表情。ハードワークにならないよう１日置きの練習も徹底し、自分らしくトレーニングを重ねている。

２４年パリ五輪では複合種目（ボルダー＆リード）、スピード種目の実施だったが、２８年ロサンゼルス五輪はボルダー、リード、スピードの３種目がそれぞれ単種目で行われることが決まった。海外では既に種目を絞っている選手も多いが、森は今季は２種目とも並行していくことを明かしている。

これまで得意種目のリードに重きを置いていたが、４月のアジア選手権（中国）でボルダー、リードの二冠を達成し、２種目で今年９月のアジア大会（名古屋）に内定。「課題によっては（ボルダーも）自分も勝てるチャンスがあるとわかりましたし、急いで絞らなくても良いと思った。秋彩ちゃんがボルダーをしている姿が好きと言ってくれる方もいるので、もうちょっと頑張ってみても良いのかなと思っています」とうなずいた。

最大目標は「ロサンゼルス五輪でリード種目優勝」。リードに重きを置きながらも「どちらも継続し、相乗効果。良い面を高め合っていきたい」と冷静に明かす。日本女子エースとして、さらに強くなるためのシーズンにする。