2児の母・青木裕子、ご飯1合超えのボリューム肉巻き弁当に「お肉の焼色がとても美味しそう」「育ち盛り」の声

2児の母・青木裕子、ご飯1合超えのボリューム肉巻き弁当に「お肉の焼色がとても美味しそう」「育ち盛り」の声