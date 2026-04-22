2児の母・青木裕子、ご飯1合超えのボリューム肉巻き弁当に「お肉の焼色がとても美味しそう」「育ち盛り」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】フリーアナウンサーの青木裕子が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「お肉の焼色がとても美味しそう」ご飯1合超えのボリューム肉巻き弁当
青木は「お弁当」とつづり、育ち盛りの子供に向けたボリューム満点の手作り弁当を投稿。「シンプルすぎる肉巻きの日」と紹介し、こんがりと焼かれたアスパラガスの肉巻きをメインにした弁当を披露した。おかずの下にはそぼろや卵、野菜などが敷き詰められており「ご飯1合ちょっと…」と、ご飯の量も明かしている。
この投稿に、ファンからは「お肉の焼色がとても美味しそう」「1合超えにびっくり」「彩りが綺麗」「育ち盛り」「シンプルと言いつつ手間がかかってて尊敬」「優しさが伝わってくる」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「お肉の焼色がとても美味しそう」ご飯1合超えのボリューム肉巻き弁当
◆青木裕子、ボリューム満点の肉巻き弁当公開
青木は「お弁当」とつづり、育ち盛りの子供に向けたボリューム満点の手作り弁当を投稿。「シンプルすぎる肉巻きの日」と紹介し、こんがりと焼かれたアスパラガスの肉巻きをメインにした弁当を披露した。おかずの下にはそぼろや卵、野菜などが敷き詰められており「ご飯1合ちょっと…」と、ご飯の量も明かしている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉の焼色がとても美味しそう」「1合超えにびっくり」「彩りが綺麗」「育ち盛り」「シンプルと言いつつ手間がかかってて尊敬」「優しさが伝わってくる」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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