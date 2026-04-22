初回からド派手に燃え上がった。

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ソフトバンクのスチュワート（26）が21日の西武戦に先発。先頭打者の桑原に三塁打を打たれると、打者一巡の猛攻で適時打4本を浴び、30球で6点を失った。滝澤の盗塁失敗でようやくイニングを終えると、スチュワートはこの回限りで降板。1回6安打2四球6失点、防御率は7.02にまで悪化した。

2018年MLBドラフトでブレーブスに1位指名されたものの、身体検査で故障が発覚し、契約金が大幅に減額。球団と揉め、入団には至らなかった。翌19年、6年総額7億7000万円でソフトバンクに入団し、25年から2年14億円で契約延長。今季がその最終年だ。

「代理人は敏腕として知られているスコット・ボラス氏。彼が狙っていたのが、メジャーへの逆輸入です。MLBにはマイナーリーグも含めると、1球団あたり200人前後の選手を抱えている。そこで熾烈な競争が行われているので、ドラフト上位選手であってもチャンスがもらえるとは限らない。ならば、日本でガンガン投げさせ、日本人選手のように高値で移籍──と考えていたのでしょうが……」（球団OB）

それもこれも、スチュワートが額面通りに働けばの話だ。今季がプロ8年目だが、一軍で実働3年間で45試合。24年は20試合に投げ、9勝4敗、防御率1.95の好成績を残したものの、昨季は一転、キャンプ中に左腹直筋を痛め、1年間を棒に振った。

今季は開幕から2連勝と順調な滑り出しと思われたが、前回4月14日の楽天戦は5回途中3失点、6四球1暴投でKO。そしてこの日の炎上劇……。逆輸入の野望は風前の灯だ。

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ソフトバンクといえば今、昨秋ドラ1佐々木麟太郎の去就に注目が集まっている。米大学で目覚ましい活躍を見せており、メジャーに奪われる可能性が日に日に高まっているからだ。この事態を城島CBOはどう見ているのだろうか。●関連記事 【もっと読む】ソフトB城島CBOが懸念していた“最悪事態” では、それらについて詳しく報じている。