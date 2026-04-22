【南アフリカ】
消費者物価指数（3月）17:00
予想　0.9%　前回　0.4%（前月比)
予想　3.1%　前回　3.0%（前年比)

小売売上高（2月）20:00
予想　4.3%　前回　4.2%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/11 - 04/17）20:00
予想　N/A　前回　1.8%（前週比)

【トルコ】
トルコ中銀政策金利（4月）20:00
予想　37.0%　前回　37.0%

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想　-17.2　前回　-16.3

※予定は変更されることがあります。