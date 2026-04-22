これからの予定【経済指標】
【南アフリカ】
消費者物価指数（3月）17:00
予想 0.9% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.0%（前年比)
小売売上高（2月）20:00
予想 4.3% 前回 4.2%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/11 - 04/17）20:00
予想 N/A 前回 1.8%（前週比)
【トルコ】
トルコ中銀政策金利（4月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想 -17.2 前回 -16.3
※予定は変更されることがあります。
消費者物価指数（3月）17:00
予想 0.9% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.0%（前年比)
小売売上高（2月）20:00
予想 4.3% 前回 4.2%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/11 - 04/17）20:00
予想 N/A 前回 1.8%（前週比)
【トルコ】
トルコ中銀政策金利（4月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想 -17.2 前回 -16.3
※予定は変更されることがあります。