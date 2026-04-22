これからの予定【発言・イベント】
16:30 エストニア中銀総裁、スロベニア中銀総裁、デジタルユーロに関する会議出席
レーン・フィンランド中銀総裁、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議出席
16:40 レーンECBチーフエコノミスト、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議出席
17:05 ブリーデン英中銀副総裁、FT主催イベント出席
19:00 独連銀月次報告
19:30 コッハー・オーストリア中銀総裁、金融安定報告公表
20:40 ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、討論会出席
21:15 レーンECBチーフエコノミスト、金融経済会議出席
21:30 テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演
23:30 米週間石油在庫統計
23日
0:10 スレイペン・オランダ中銀総裁、講演
2:00 米20年債入札（130億ドル）
ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演
2:30 ラガルドECB総裁、ゲオルギエバIMF専務理事、討論会出席
「Google Cloud Next」（ラスベガス、24日まで）
米主要企業決算
テスラ、IBM、AT＆T、TI、サービスナウ、ボーイング、サウスウエスト航空
※予定は変更されることがあります。
レーン・フィンランド中銀総裁、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議出席
16:40 レーンECBチーフエコノミスト、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議出席
17:05 ブリーデン英中銀副総裁、FT主催イベント出席
19:00 独連銀月次報告
19:30 コッハー・オーストリア中銀総裁、金融安定報告公表
20:40 ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、討論会出席
21:15 レーンECBチーフエコノミスト、金融経済会議出席
21:30 テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演
23:30 米週間石油在庫統計
23日
0:10 スレイペン・オランダ中銀総裁、講演
2:00 米20年債入札（130億ドル）
ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演
2:30 ラガルドECB総裁、ゲオルギエバIMF専務理事、討論会出席
「Google Cloud Next」（ラスベガス、24日まで）
米主要企業決算
テスラ、IBM、AT＆T、TI、サービスナウ、ボーイング、サウスウエスト航空
※予定は変更されることがあります。