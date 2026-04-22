テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドが継続、０．７２付近がポイントに テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドが継続、０．７２付近がポイントに

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テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドが継続、０．７２付近がポイントに



0.7259 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7209 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7172 現値

0.7137 10日移動平均

0.7104 一目均衡表・転換線

0.7069 一目均衡表・雲（上限）

0.7066 エンベロープ1%下限（10日間）

0.7028 一目均衡表・基準線

0.7024 21日移動平均

0.6926 一目均衡表・雲（下限）

0.6911 100日移動平均

0.6789 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6723 200日移動平均



豪ドル/ドルは、４月に入ってから短期上昇トレンドを形成している。１０日線（０．７１３７）がサポート水準として機能してきている。ＲＳＩ（１４日）は６３．０と、買いバイアス優勢を維持している。一方、０．７２００の心理的水準が上値を抑えており、目先のレジスタンス水準になっている。

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