テクニカルポイント　豪ドル/ドル、上昇トレンドが継続、０．７２付近がポイントに

0.7259　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7209　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7172　現値
0.7137　10日移動平均
0.7104　一目均衡表・転換線
0.7069　一目均衡表・雲（上限）
0.7066　エンベロープ1%下限（10日間）
0.7028　一目均衡表・基準線
0.7024　21日移動平均
0.6926　一目均衡表・雲（下限）
0.6911　100日移動平均
0.6789　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6723　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、４月に入ってから短期上昇トレンドを形成している。１０日線（０．７１３７）がサポート水準として機能してきている。ＲＳＩ（１４日）は６３．０と、買いバイアス優勢を維持している。一方、０．７２００の心理的水準が上値を抑えており、目先のレジスタンス水準になっている。