ちょっとした変化に気づかれると、女性は嬉しい？ 鈴木愛理「ネイルは嫌かも」の理由

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

4月16日（木）に放送された同番組では、スタジオゲストとしてTravis Japan・七五三掛龍也とカーネーション・吉田結衣が出演した。

異性のちょっとした変化に気づくという七五三掛は、鈴木と吉田から複雑な感情をもたれてしまい…!?

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今回番組では、複雑化する令和の“職場恋愛事情”を大調査。世間では、昨今のハラスメント問題を恐れ、職場で気になる人がいてもアピールしない人が多いのだとか。

また最近の職場では、恋愛感情の有無にかかわらず、異性の見た目の変化に気づいても触れにくい傾向があるのだそう。

街ゆく男性たちからは「髪の毛とかネイルのこと、知り合ってほやほやの方には言わない」「（見た目の変化に）言いづらさはある。気づいても心の中に溜め込む」「仲良くない後輩とかだったら言わない」という声が聞かれた。

そんななか七五三掛は、相手のちょっとした変化にも気づくという。

その理由は、自分自身が「めっちゃ髪型とかいろいろこだわりがある」から。髪型の変化はもちろん、「それこそスタッフさん方のネイルとか気づく」とのことで、スタジオメンバーからは驚きの声があがった。

「でも、あえて言わないです」と七五三掛が続けると、鈴木はすかさず「ネイルは嫌かも」とピシャリ。

吉田とともに少し表情を曇らせながら、「メイクとかネイルはちょっとなんか…」「厳しそうと思っちゃいます」「ちょっとポイントすぎるかも」と、女性としての意見をおくる。七五三掛はそんな女性陣の声に真剣に耳を傾け、複雑な乙女心に納得していたようだった。