Ｄ＆Ｍカンパニー<189A.T>が反発している。この日、医療データの安全な活用を志向するＡＩ基盤「ＡＩ Ｈｉｐｐｏ 医療 Ｌｏｏｐ」の開発・事業化を進めるＭｅｄＴｅｃｈ Ｇｒｏｕｐ（東京都港区）と資本・業務提携し、ＭｅｄＴｅｃｈ社が実施する第三者割当増資を引き受けると発表しており、好材料視されている。



ＤＭカンパニが有する医療・介護領域の顧客基盤及び経営支援ノウハウと、ＭｅｄＴｅｃｈ社が開発する医療向けＡＩ・データ連携基盤を組み合わせることで、医療機関に対する付加価値の高い支援メニューの拡充を図るとともに、将来的な協業機会の拡大を目指すという。なお、同件による２６年５月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS