２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円２２銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８７円１１銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５９円３０銭台で推移していたが、その後一進一退で推移し、午後２時２０分過ぎには１５９円１９銭前後にやや軟化した。トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦を延長すると発表した。ただ、米海軍によるイランの港⁠湾および沿岸の封鎖を継続すると述べたことから、原油価格は高止まり状態が続いた。市場は、今後のイラン情勢の進展待ちの状況となっており為替相場も１５９円前半でのもみ合いが継続している。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７５１ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS