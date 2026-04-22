外為サマリー：１５９円２０銭前後で推移、イラン情勢の進展待ちの状態に
２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円２２銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８７円１１銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安で推移している。
ドル円は、午前９時時点では１５９円３０銭台で推移していたが、その後一進一退で推移し、午後２時２０分過ぎには１５９円１９銭前後にやや軟化した。トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦を延長すると発表した。ただ、米海軍によるイランの港湾および沿岸の封鎖を継続すると述べたことから、原油価格は高止まり状態が続いた。市場は、今後のイラン情勢の進展待ちの状況となっており為替相場も１５９円前半でのもみ合いが継続している。
ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７５１ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。
出所：MINKABU PRESS
ドル円は、午前９時時点では１５９円３０銭台で推移していたが、その後一進一退で推移し、午後２時２０分過ぎには１５９円１９銭前後にやや軟化した。トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦を延長すると発表した。ただ、米海軍によるイランの港湾および沿岸の封鎖を継続すると述べたことから、原油価格は高止まり状態が続いた。市場は、今後のイラン情勢の進展待ちの状況となっており為替相場も１５９円前半でのもみ合いが継続している。
ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７５１ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。
出所：MINKABU PRESS