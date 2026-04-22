マイクロソフトは、Xbox Game Pass UltimateとPC Game Passの価格改定を発表した。4月22日時点で既に適用される。

Game Pass Ultimateは、現在の月額2,750円から1,550円へ改定される。また、PC Game Passは月額1,550円から1,300円へと改定される。

これに伴い、2026年以降に発売される『Call of Duty』シリーズの新作タイトルは、Game Pass UltimateおよびPC Game Passのいずれにも発売初日には追加されなくなる。新作タイトルは、発売からおおよそ1年後のホリデーシーズンに追加される予定だ。なお、既存の『Call of Duty』タイトルについては、今後もGame Pass UltimateとPC Game Passのいずれでも引き続きプレイが可能となっている。

Xbox Game Pass Ultimateでは、既存の『Call of Duty』シリーズタイトル、さまざまなゲーム内特典、コンソール向けのオンラインマルチプレイヤーに加え、大多数のタイトルを発売初日からプレイできる。さらに、数百タイトルからなるXboxコンソールおよびWindows PC向けのゲームライブラリを利用可能だ。

マイクロソフトは今回の価格改定について、「これまでに私たちが耳を傾けてきたフィードバックに応えるもの」としており、「今後もプレイヤーの皆さんの声に耳を傾け、学び続けることをお約束します」とコメントしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）