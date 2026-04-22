科研製薬 <4521> [東証Ｐ] が4月22日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の28億円の黒字→2億円の赤字(前の期は212億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の21.9億円の黒字→8億円の赤字(前年同期は14.5億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当初、本マイルストン収入を2026 年3月期に受領することを予定し、連結業績予想に計上しておりましたが、2026年4月にマイルストンを達成したことに伴い、本マイルストン収入を2027年3月期に計上することになりました。また、中長期的な成長を見据えた研究開発投資の効率化や2024年5月に公表した縮減方針に基づく政策保有株式の売却等の影響を踏まえ、2026年3月期の業績予想との間に差異が見込まれることから、売上高および各利益を修正いたしました。