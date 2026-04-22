　22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　187503　　　-3.1　　　 58850
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 25315　　　-2.7　　　　3772
３. <1321> 野村日経平均　　 17599　　　23.0　　　 62320
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15112　　　11.3　　　 70120
５. <1360> 日経ベア２　　　　9811　　　36.5　　　　92.6
６. <1579> 日経ブル２　　　　9012　　　-5.2　　　 635.5
７. <1306> 野村東証指数　　　8232　　　23.5　　　 396.9
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　　6895　　 156.2　　　　4891
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　5110　　　89.5　　　　3658
10. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　4002　　1131.4　　　　4015
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　3504　　 -31.7　　　　6197
12. <1540> 純金信託　　　　　3401　　　-7.2　　　 22745
13. <200A> 野村日半導　　　　3034　　　53.2　　　　3800
14. <1542> 純銀信託　　　　　2675　　　 2.8　　　 36740
15. <1545> 野村ナスＨ無　　　2451　　　 7.1　　　 42960
16. <1489> 日経高配５０　　　2319　　　64.8　　　　3100
17. <1330> 上場日経平均　　　2182　　　36.0　　　 62350
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　2022　　 -54.4　　　 62040
19. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2001　　 155.2　　　 386.9
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1931　　 113.1　　　2061.5
21. <2243> ＧＸ半導体　　　　1823　　 139.9　　　　3699
22. <1568> ＴＰＸブル　　　　1764　　 -13.2　　　 854.4
23. <1615> 野村東証銀行　　　1728　　　 3.9　　　 610.0
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　1326　　　 2.2　　　 814.4
25. <1358> 上場日経２倍　　　1275　　　14.8　　　112350
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1180　　　52.7　　　 61920
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1154　　　66.8　　　 63100
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1084　　　-1.5　　　　3616
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　 999　　　97.0　　　 131.3
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 986　　 151.5　　　　　95
31. <2036> 金先物Ｗブル　　　 975　　　-9.2　　　201500
32. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 944　　 -13.9　　　　 152
33. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 901　　1117.6　　　　1593
34. <1398> ＳＭＤリート　　　 886　　 -55.4　　　1962.0
35. <1308> 上場東証指数　　　 848　　　54.2　　　　3925
36. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 778　　　83.1　　　　 930
37. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 755　　　65.2　　　 69660
38. <1328> 野村金連動　　　　 655　　　15.3　　　 17975
39. <314A> ｉＳゴールド　　　 639　　 -43.5　　　 359.4
40. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 634　　 890.6　　　 270.4
41. <2038> 原油先Ｗブル　　　 566　　　20.9　　　　2477
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 546　　 -50.2　　　 28080
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 542　　　25.5　　　　9562
44. <1651> ｉＦ高配４０　　　 540　　 196.7　　　　2950
45. <1699> 野村原油　　　　　 498　　　56.6　　　 587.4
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 486　　 -21.2　　　　2341
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 483　　 226.4　　　 72500
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 475　　 -58.1　　　 32540
49. <1629> 野村商社卸売　　　 433　　　83.5　　　 266.4
50. <1348> ＭＸトピクス　　　 432　　 -52.9　　　　3914
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース