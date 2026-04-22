ETF売買代金ランキング＝22日大引け
22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 187503 -3.1 58850
２. <1357> 日経Ｄインバ 25315 -2.7 3772
３. <1321> 野村日経平均 17599 23.0 62320
４. <1458> 楽天Ｗブル 15112 11.3 70120
５. <1360> 日経ベア２ 9811 36.5 92.6
６. <1579> 日経ブル２ 9012 -5.2 635.5
７. <1306> 野村東証指数 8232 23.5 396.9
８. <1671> ＷＴＩ原油 6895 156.2 4891
９. <2644> ＧＸ半導日株 5110 89.5 3658
10. <1305> ｉＦＴＰ年１ 4002 1131.4 4015
11. <1329> ｉＳ日経 3504 -31.7 6197
12. <1540> 純金信託 3401 -7.2 22745
13. <200A> 野村日半導 3034 53.2 3800
14. <1542> 純銀信託 2675 2.8 36740
15. <1545> 野村ナスＨ無 2451 7.1 42960
16. <1489> 日経高配５０ 2319 64.8 3100
17. <1330> 上場日経平均 2182 36.0 62350
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2022 -54.4 62040
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 2001 155.2 386.9
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1931 113.1 2061.5
21. <2243> ＧＸ半導体 1823 139.9 3699
22. <1568> ＴＰＸブル 1764 -13.2 854.4
23. <1615> 野村東証銀行 1728 3.9 610.0
24. <1655> ｉＳ米国株 1326 2.2 814.4
25. <1358> 上場日経２倍 1275 14.8 112350
26. <1346> ＭＸ２２５ 1180 52.7 61920
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1154 66.8 63100
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1084 -1.5 3616
29. <1356> ＴＰＸベア２ 999 97.0 131.3
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 986 151.5 95
31. <2036> 金先物Ｗブル 975 -9.2 201500
32. <1459> 楽天Ｗベア 944 -13.9 152
33. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 901 1117.6 1593
34. <1398> ＳＭＤリート 886 -55.4 1962.0
35. <1308> 上場東証指数 848 54.2 3925
36. <513A> ＧＸ防衛日株 778 83.1 930
37. <1326> ＳＰＤＲ 755 65.2 69660
38. <1328> 野村金連動 655 15.3 17975
39. <314A> ｉＳゴールド 639 -43.5 359.4
40. <408A> ｉＳＢＡＩ 634 890.6 270.4
41. <2038> 原油先Ｗブル 566 20.9 2477
42. <2559> ＭＸ全世界株 546 -50.2 28080
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 542 25.5 9562
44. <1651> ｉＦ高配４０ 540 196.7 2950
45. <1699> 野村原油 498 56.6 587.4
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 486 -21.2 2341
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 483 226.4 72500
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 475 -58.1 32540
49. <1629> 野村商社卸売 433 83.5 266.4
50. <1348> ＭＸトピクス 432 -52.9 3914
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 187503 -3.1 58850
２. <1357> 日経Ｄインバ 25315 -2.7 3772
３. <1321> 野村日経平均 17599 23.0 62320
４. <1458> 楽天Ｗブル 15112 11.3 70120
５. <1360> 日経ベア２ 9811 36.5 92.6
６. <1579> 日経ブル２ 9012 -5.2 635.5
７. <1306> 野村東証指数 8232 23.5 396.9
８. <1671> ＷＴＩ原油 6895 156.2 4891
９. <2644> ＧＸ半導日株 5110 89.5 3658
10. <1305> ｉＦＴＰ年１ 4002 1131.4 4015
11. <1329> ｉＳ日経 3504 -31.7 6197
12. <1540> 純金信託 3401 -7.2 22745
13. <200A> 野村日半導 3034 53.2 3800
14. <1542> 純銀信託 2675 2.8 36740
15. <1545> 野村ナスＨ無 2451 7.1 42960
16. <1489> 日経高配５０ 2319 64.8 3100
17. <1330> 上場日経平均 2182 36.0 62350
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2022 -54.4 62040
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 2001 155.2 386.9
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1931 113.1 2061.5
21. <2243> ＧＸ半導体 1823 139.9 3699
22. <1568> ＴＰＸブル 1764 -13.2 854.4
23. <1615> 野村東証銀行 1728 3.9 610.0
24. <1655> ｉＳ米国株 1326 2.2 814.4
25. <1358> 上場日経２倍 1275 14.8 112350
26. <1346> ＭＸ２２５ 1180 52.7 61920
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1154 66.8 63100
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1084 -1.5 3616
29. <1356> ＴＰＸベア２ 999 97.0 131.3
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 986 151.5 95
31. <2036> 金先物Ｗブル 975 -9.2 201500
32. <1459> 楽天Ｗベア 944 -13.9 152
33. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 901 1117.6 1593
34. <1398> ＳＭＤリート 886 -55.4 1962.0
35. <1308> 上場東証指数 848 54.2 3925
36. <513A> ＧＸ防衛日株 778 83.1 930
37. <1326> ＳＰＤＲ 755 65.2 69660
38. <1328> 野村金連動 655 15.3 17975
39. <314A> ｉＳゴールド 639 -43.5 359.4
40. <408A> ｉＳＢＡＩ 634 890.6 270.4
41. <2038> 原油先Ｗブル 566 20.9 2477
42. <2559> ＭＸ全世界株 546 -50.2 28080
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 542 25.5 9562
44. <1651> ｉＦ高配４０ 540 196.7 2950
45. <1699> 野村原油 498 56.6 587.4
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 486 -21.2 2341
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 483 226.4 72500
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 475 -58.1 32540
49. <1629> 野村商社卸売 433 83.5 266.4
50. <1348> ＭＸトピクス 432 -52.9 3914
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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