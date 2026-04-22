22日の日経平均株価は前日比236.69円（0.40％）高の5万9585.86円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は235、値下がりは1300、変わらずは34と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を353.19円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が168.95円、ＴＤＫ <6762>が62.60円、キオクシア <285A>が48.34円、イビデン <4062>が42.91円と続いた。



マイナス寄与度は164.12円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が28.16円、信越化 <4063>が15.25円、トヨタ <7203>が14.92円、コナミＧ <9766>が13.91円と並んだ。



業種別では33業種中29業種が下落し、上昇は情報・通信業、非鉄金属、サービス業の3業種にとどまった。値下がり1位は繊維製品で、以下、不動産業、水産・農林業、卸売業、ゴム製品、輸送用機器と並んだ。



株探ニュース