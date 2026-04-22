22日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数195、値下がり銘柄数358と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ブルーイノベーション<5597>、ＡＣＳＬ<6232>、インバウンドテック<7031>がストップ高。アミタホールディングス<2195>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は一時ストップ高と値を飛ばした。カウリス<153A>、ロゴスホールディングス<205A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ジェイフロンティア<2934>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>など15銘柄は年初来高値を更新。グローバルウェイ<3936>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、フリー<4478>、エアークローゼット<9557>、パワーエックス<485A>は値上がり率上位に買われた。



一方、グロースエクスパートナーズ<244A>、グランディーズ<3261>、Ａｉｍｉｎｇ<3911>、ウォンテッドリー<3991>、ヘッドウォータース<4011>など17銘柄が年初来安値を更新。ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、インフォメティス<281A>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>、ステラファーマ<4888>、エコモット<3987>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース