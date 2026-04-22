22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比6.1％増の3593億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.0％減の2790億円だった。



個別では上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジなし <2568> 、グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> など30銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が7.09％高、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> が3.17％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が3.09％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> は11.71％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は4.48％安、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は3.94％安、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> は3.12％安と大幅に下落した。



日経平均株価が236円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1875億300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1980億8300万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が253億1500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が175億9900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が151億1200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が98億1100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が90億1200万円の売買代金となった。



株探ニュース