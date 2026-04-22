俳優の岡田准一（45）が22日、都内で行われたジャガー・ランドローバー・ジャパンのSUV車「DEFENDER」のブランド・アンバサダー就任発表会に出席した。

以前からランドローバーの車に乗り、昨年からDEFENDERの大型モデル「130」を運転する。「タフさとラグジュアリーさを両立している車で、歴史もある。自分もそういう人でありたい、という理想を込めてこの車に乗っている」と印象を語り、アンバサダー就任に「運命的なものを感じる」と喜んだ。

愛車の乗り心地については「めちゃくちゃ運転しやすくて、いろんなところに行ける最高のパートナー」と絶賛。一方で「ただ都内では彼のポテンシャルを生かせなくて…」と苦笑い。同ブランドがパリ・ダカールラリーに参戦していることを踏まえ、「ぜひ一度行きたいという夢がある」とも話した。

同ブランドのコンセプト「不可能を可能にする」ためのポイントを問われた岡田は、「最初から決めつけないこと」と回答。自身は「V6」としてデビューし、その後俳優やプロデューサーへの道を切り開いてきた。「幅を広げて、“どこを目指しているの？”と言われた時でも止まらずに進み続けてきた。変わる事を恐れず、でも本質は変わらないという自信を持ってきた」と延べた。

この日の会見では、今年の最新モデルがお披露目。デザインや機能性が向上したモデルとなっている。