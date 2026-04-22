ＩＭＰ．の椿泰我が出演する、ＲＣＣテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」の第６８回が放送された。

今回の放送では、広島市南区大洲にあるクロワッサン専門店「ムギリー」を訪問した。椿は、クロワッサンを手にした女の子が描かれた看板に「かわいい！」と好印象を抱いた様子で入店。同店は障がい者就労支援事業所が運営しており、国産小麦と発酵バターを使用し、生地をひとつひとつ丁寧に手作りするこだわりが詰まった店だ。

恒例のクイズコーナーでは、ご褒美の「とろけるチーズのピザクロワッサン」を懸けて、人気Ｎｏ．１商品当てるべく「プレーン」「発酵バター香るあんバタークロワッサン」「５種セット」のベスト３の中から予想。椿は「５種セット」をチョイスしたが、結果は惜しくも２位。これでクイズは３連敗となり、通算成績は３１勝３７敗と黒星が先行する形となった。

また、この日の放送では、３月２２日にマツダスタジアムで行われたプロ野球・広島―ソフトバンク戦での人生初となる始球式の舞台裏も公開された。野球経験ゼロの椿は、ロケの合間を縫って練習を重ねてきたといい「めちゃくちゃ緊張します」「ちゃんとストライクゾーンに投げられたら」と意気込んでマウンドへ。球場に「バッキー」コールやウチワを掲げたファンが詰めかける中、マウンドに上がった椿は、ノーバウンド投球を狙うあまり、規定の位置より３歩前へ出ようとして審判に制止される一幕もあった。肝心の投球は、キャッチャーの手前でワンバウンドとなり、本人は痛恨の表情を浮かべた。

大役を終えた椿は「このプレッシャーの中で戦っている選手たちは尊敬しかない」とプロへの敬意を表した。最後には「緊張で朝から何も食べられていないので、パンをいっぱい食べたい」と語り、周囲の笑いを誘っていた。