元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖（49）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。人気アナウンサーとの“再会ショット”が反響を呼んでいる。

現在舞台公演中で、連日来客との写真を投稿している真飛。この日は「小室瑛莉子アナ」と書き出し、フジテレビアナウンサーとの2ショット写真をアップ。「ぽかぽかで2年間ご一緒していた、可愛い、可愛すぎる小室さん」と伝えた。

「実はいつも、ぽかぽかでCM中とか、横並びの事が多くてよくお喋りさせてもらっていた小室さん」と明かし、「たまに投扇興では厳しい事を言われ、こちらも言い返したりしてましたが、ほんと大好き ほんと嬉しかったです」と感謝した。

そして「舞台『ガールズ＆ボーイズ』も今週26日までとなりました」と告知。「最後まで思い切り『わたし』を生きていくのでぜひぜひ、観に来ていただけたら嬉しいです 当日券もありますので」と案内した。

この投稿にフォロワーからは「あら？ぽかぽか？」「貴重なショット嬉しいです！」「小室アナとのやりとり楽しかったな」「真飛さんと小室さんのツーショットはヤバいです」「小室さんと仲良しですね」などの声が集まった。

真飛はフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）で、24年4月から約2年間金曜レギュラーを担当。先月20日の放送回で「自分のできなさ加減に落ち込んだりとかしたんですけど、本当に幸せでした」と番組卒業を伝えた。