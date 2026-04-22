M!LKの山中柔太朗、二宮和也とメンバー5人で食事の約束「聞きたいこといっぱい」「一生分稼いでるわけじゃないですか」
【モデルプレス＝2026/04/22】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、4月20日深夜放送のテレビ東京系「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜24時30分〜）に出演。嵐の二宮和也とのエピソードを明かした。
【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣
今回、番組では幅広い層からの支持を獲得し、ツアーなどの音楽活動に加え、俳優業やバラエティ出演に大忙しのM!LKに密着した。山中は最後にメンバー5人が揃った食事会について「最後に行ったのが、去年の何かのタイミングで念願叶ったんですよ。去年1回だけ。焼肉をみんなで食いに行ったんですけど」と話題に。「俺らが集まったらカメラを回しちゃうんですよ。YouTube撮ろうみたいな言い始めちゃうんですけど。『それは絶対やめようって』『今回はガチプライベートで食べよう』ってなって」と当時を振り返り「今年も行きたいねって言ってるんですけど」と約束していることを明かした。
一方で「なぜか、二宮和也さんが5人と『ご飯行こうよ』って言ってくれていて」と二宮から誘いを受けたことも告白。「山ほどありますね。聞きたいことね。言い方あれですけど、一生分稼いでるわけじゃないですか。バラエティもソロでMCやられてたり、1人でリハビリって言って音楽活動もされていたり、嵐の復活に向けて。すごいじゃないですか」と尊敬を込めて語り「やらなくてもいいことをやるじゃないですか。それが好きなのかもわからないし、その辺も聞きたいし。それでも芸能界にい続ける理由や『何か目標ありますか？』って聞ければ。まだ聞きたいこといっぱいありますけど」と期待をにじませた。
M!LKは、二宮のTBS系冠番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）にたびたび出演し、体を張ったロケやバラエティ力の高さで存在感を発揮。二宮とも番組を通じて交流を深め、二宮が塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）のダンス動画に反応したことも大きな話題に。さらに二宮が、M!LKの結成11周年を記念した生配信にメッセージとケーキを贈ったほか、初出場した「紅白歌合戦」の現場にも差し入れをするなど、親交の深さがうかがえる。
今回、山中が披露した二宮とのエピソードにも、SNS上では「二宮くん優しい」「食事会叶うといいな」「可愛がってくれて嬉しい」「下積み時代から考えたら夢みたいな話」「二宮くんには感謝しかない」と喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆山中柔太朗、二宮和也との約束明かす
今回、番組では幅広い層からの支持を獲得し、ツアーなどの音楽活動に加え、俳優業やバラエティ出演に大忙しのM!LKに密着した。山中は最後にメンバー5人が揃った食事会について「最後に行ったのが、去年の何かのタイミングで念願叶ったんですよ。去年1回だけ。焼肉をみんなで食いに行ったんですけど」と話題に。「俺らが集まったらカメラを回しちゃうんですよ。YouTube撮ろうみたいな言い始めちゃうんですけど。『それは絶対やめようって』『今回はガチプライベートで食べよう』ってなって」と当時を振り返り「今年も行きたいねって言ってるんですけど」と約束していることを明かした。
◆M!LK＆二宮和也の交流にファン喜び
M!LKは、二宮のTBS系冠番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）にたびたび出演し、体を張ったロケやバラエティ力の高さで存在感を発揮。二宮とも番組を通じて交流を深め、二宮が塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）のダンス動画に反応したことも大きな話題に。さらに二宮が、M!LKの結成11周年を記念した生配信にメッセージとケーキを贈ったほか、初出場した「紅白歌合戦」の現場にも差し入れをするなど、親交の深さがうかがえる。
今回、山中が披露した二宮とのエピソードにも、SNS上では「二宮くん優しい」「食事会叶うといいな」「可愛がってくれて嬉しい」「下積み時代から考えたら夢みたいな話」「二宮くんには感謝しかない」と喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
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