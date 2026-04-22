美人インフルエンサーMumeixxx、美脚輝くミニスカメイド姿「可愛いが爆発してる」「メイドカフェにいたら常連になる」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/04/22】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が4月21日、自身のInstagramを更新。メイド服姿でダンスをする動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー「脚が綺麗で見惚れる」ニーハイ×ミニスカメイド
Mumeixxxは、「ウッーウッーウマウマ」としても知られるダンス曲「Caramelldansen」に合わせ、踊る動画を公開。黒と白のふんわりとしたミニ丈のメイド服に、ピンクのリボン、ニーハイの透け感のあるソックスという服装で、スラリと美しい脚が際立っている。また「萌え萌えきゅんはいたしません！」と茶目っ気たっぷりに付け加えている。
この投稿に「何度でも見ちゃう」「可愛いが爆発してる」「ダンス完璧」「メイドカフェにいたら常連になる」「脚が綺麗で見惚れる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】美人インフルエンサー「脚が綺麗で見惚れる」ニーハイ×ミニスカメイド
◆Mumeixxx（むめい）、メイド服姿でダンス披露
Mumeixxxは、「ウッーウッーウマウマ」としても知られるダンス曲「Caramelldansen」に合わせ、踊る動画を公開。黒と白のふんわりとしたミニ丈のメイド服に、ピンクのリボン、ニーハイの透け感のあるソックスという服装で、スラリと美しい脚が際立っている。また「萌え萌えきゅんはいたしません！」と茶目っ気たっぷりに付け加えている。
◆Mumeixxxの投稿に反響
この投稿に「何度でも見ちゃう」「可愛いが爆発してる」「ダンス完璧」「メイドカフェにいたら常連になる」「脚が綺麗で見惚れる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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