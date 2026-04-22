日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）が２２日に放送され、１６日の生放送中に体調不良で退席したコメンテーターで出演の元検事・亀井正貴弁護士が復帰した。

ＭＣの宮根誠司氏が「すっかり元気になられました亀井弁護士にも加わっていただきます。よろしくお願します」と紹介。スタジオでイスに座った亀井弁護士は「よろしくお願いします」とあいさつし、２１日に東京都文京区の東京ドームシティで遊具を点検中に２０代の女性作業員が遊具に挟まれ、亡くなった事故などについて見解を述べた。

亀井氏は１６日の番組でコメントしている最中に、ろれつが回らなくなり、あわててＭＣの宮根誠司氏が「大丈夫ですか？先生。大丈夫ですか、体調？」と駆け寄り、席に座るように促した。スタジオに同席していた木村氏が対応する様子も映し出され、番組のエンディングで、亀井氏について宮根は「低血圧だったようです」と説明し、病院に向かったと伝えていた。

共演した精神科医の木村好珠氏はＳＮＳで「亀井先生につきましては、わたしが対応している間から意識もしっかりして無事救急隊により病院搬送されました」と説明し、「その後につきましては、大丈夫だとは伺っておりますが、ご本人や番組からの報告が適切かと思いますので、それ以上は控えさせて頂きます」としていた。