元日本テレビの福留功男アナウンサー（８４）が１５日、高知県香美市の依光晃一郎市長のＳＮＳに登場。元気な近影をアップした。

依光市長は「ズームイン朝のトメさんが、市長室に。福留功男さんは、香美市出身で、香美市観光大使の第一号です」と紹介した。「いつも突然お越しになるのですが、ますますお元気でした」とも報告した。

福留アナは今回は香北中学の生徒と会うといい「福留功男さんのご寄付により整備された『香北の自然公園』について、生徒さんが探究学習をしており、そのことについて福留さんにお礼状を書いたようです」と説明した。

依光市長は、福留アナが司会を務めた「アメリカ横断ウルトラクイズ」を覚えているといい「小学校の時だったのですが、トメさんのセリフをたくさん覚えて、家族に披露していたことを思い出します。すごい番組でした」とも振り返り。「最近では、テレビには出ないとおっしゃられていますが、全国にファンがいらっしゃることですし、ファンとしては、是非出て頂きたいと思っております」との願いもつぶやいた。

写真の福留アナは髪こそ白くなっていたが、はつらつとした笑顔はそのまま。コメント欄には「良いですねえ！ズームイン朝もウルトラクイズも大ファンでした」「福留さん、香美市のご出身でしたか。素晴らしい」「香美に行きたいかーっ！」「福留アナウンサーの現在のお姿を見られて嬉しいです」などの反響が寄せられていた。