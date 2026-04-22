【メジャーリーグ通信】

【鈴村氏コラム】日本とまったく違う米国の高校野球…「補欠を作らない」ため、入部には実技試験が課せられる

昨季終了後、新たにナショナルズの監督に就任したブレイク・ビュテラは33歳、ジャイアンツの監督となったのはトニー・ビテロであった。

ビュテラは、1972年に33歳でツインズの監督となったフランク・クイリシ以来となる若さでの就任である。

また、ビテロは大リーグでの指導経験がなく、テネシー大学野球部のヘッドコーチからの異例の抜擢となった。

このように、大リーグには、今も昔も変わらず、能力がある人物なら年齢や経歴を問わず監督になる機会があるように見える。だが、実際には監督に求められる役割は確実に変化している。

先の4月11日に76歳で死去したフィル・ガーナーは、ブルワーズ、タイガース、アストロズで指揮を執った。選手時代の積極的な守備や俊敏さを発揮した走力などから、肉体的にも精神的にも強靱だとして、「くず鉄」の愛称で親しまれた。

ガーナーは自身の体験に基づき、自らが率いる球団には果敢に守り、常に次の塁に走り、どのような状況にも前向きである選手を積極的に起用した。

一方、タイガースでガーナーの前任者であったラリー・パリッシュは違った。筋力トレーニングが趣味で、大リーグ15年間で256本塁打を記録した経験から、同程度の成績の選手がいる場合、より体の大きい選手を優先して起用した。

パリッシュがタイガースの監督として2年目を迎えた1999年、チーム本塁打は212本、盗塁は108であった。これに対し、ガーナーがタイガースを率いて2年目の2001年は139本塁打、133盗塁だった。あたかも、わずか2年の間に全く別の球団となったかのようであった。

タイガースの事例は、監督が球団のあり方に与える影響の大きさを示している。

しかしながら、この四半世紀で大リーグの監督の役割は変化している。昨年7月に通算2000勝を達成したテリー・フランコーナ（レッズ）は現在の優れた監督の一人である。そして、その本領は球団に希望する選手の獲得を求めるのではなく、球団が用意した選手を巧みに起用し、勝ち収める手腕だ。

さらに、2016年からドジャースの監督を務めるデーブ・ロバーツも、現在まで一度もプレーオフへの進出を逃していない。球団にとって、ロバーツは有望な選手を集めるために行っている多額の投資に対して、最低限の義務を果たしていることになる。

大リーグの監督に求められるのは、球団の投資物件である選手の有効活用や、選手層の薄さを補う指導力であり、自分の好みに合わせて選手の入れ替えを行うことはますます過去の出来事となってゆくのである。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）