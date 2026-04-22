若槻千夏、引っ越しで外せないこだわり明かす　独身時代は「7回くらい引っ越してる」

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

4月21日（火）に放送された同番組では、若槻が物件選びの“外せない条件”を明かす場面があった。

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今回は、前回に続いて大人気アイドルグループ・iLiFE!の心花りりがゲストに登場。そのなかで2人は、「地方都市に引っ越すなら家はどこにする？」という心理テストから引っ越しトークを展開することに。

一人暮らし歴は9年という心花。現在の家が4件目と明かされると、若槻は「結構引っ越してない？」と驚く。

一方の若槻も独身時代は賃貸の更新をしたことがなかったそうで、「7回くらい引っ越したかもしれない」と引っ越し自体が大好きだと語った。

そこから2人は住む家の条件についても語り合う。

一番好きなコンビニという理由から「近くにあるコンビニがセブン-イレブン」という独特な条件を披露した心花に対し、若槻が外せないこだわりを聞かれると「渋谷区」とだけ一言。

しかし、希望の物件への引っ越しは簡単にはいかないそうで、若槻は「渋谷区ってみんな全然引っ越さないの。だから引っ越したら次の更新までに引っ越し場所を探す1年半」と説明した。

その物件探し方法も独特で、「渋谷区を歩いたり、車で回ってみたりして、気になるマンション名だけ全部メモする。それを不動産会社に送って、『ここ空いたら教えてください』って」と、“足で稼ぐ”スタイルなのだとか。

そこから実際に希望の物件が空いたタイミングで見に行き、気に入ったら入居というスケジュールに、若槻は「だから忙しいの更新するまで」と苦労を明かしていた。