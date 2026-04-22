気象庁によりますと、22日は、日本列島に黄砂が飛来すると予想されています。

【写真を見る】黄砂が飛来 油断すると車の傷や事故につながる？ドライバーが知っておきたい黄砂対策と情報 22日～23日の黄砂シミュレーションも いつどこに、どれくらい飛んでくる？

この時期、日本へ頻繁に飛来する黄砂。健康への被害も気になりますが、飛来後は様々なところに降り積もってしまいます。

黄砂が車に積もった時、どのようなことに注意が必要なのか、JAF山形支部に聞きました。

JAFでは、黄砂に絞ったことではなく、砂塵など、細かな粒子が積もった場合全体についての話としたうえで、特に車の傷に気を付けてほしいとしています。

■ワイパーや手で払う、ふとしたことに気をつけて

黄砂や砂塵といった固い粒子が車に積もった状態で、それをこすると車のボディに傷をつけてしまうことがあります。

手で払うといった行動でも、粒子がやすりのような働きをして傷をつけてしまうことがあるということで、車を洗うときは、勢いのある水で洗いながしてほしいとしています。

また、特に注意が必要なのが、ワイパーです。

■ワイパーのこんなところに注意

ガラス面が水に濡れていない状態でワイパーを駆動させると、ワイパーのゴムとガラスの接地面にたまった粒子がガラスにこすりつけられてしまいます。

フロントガラスの洗浄機能などでワイパーを動かす場合も、接地面が洗浄液で濡れていなければ、傷をつけることにつながるため、ボディーと同じように、水で洗い流すことが有効なようです。



そして走行中にも注意が必要です。

■道路上に潜む注意点とは

黄砂が仮に雨の後で飛来する場合は・・・路面の状態にも気を配ってほしいと話します。

道路の上に雨、その上に黄砂が降り積もることで層ができ、普段よりも路面が少し滑りやすくなる可能性があるということです。

無理な運転はせず、いつもよりも慎重な運転を求めています。

■エアコンは「内気循環」に

車のエアコンの設定にも注意です。車のエアコンには、外気を取り込む外気導入と車内の空気を循環させる内気循環があります。

外気を取り込むと、車内に黄砂など細かな粒子が入り込む状態になります。このため、内気循環を活用してほしいとしています。



また、黄砂が付いた状態を長期間放置することも、車に傷をつけることにつながるということで、早い段階で水で洗い流すなどの対策を取ることが有効だということです。

※過去の記事を再編集しています

■黄砂とは

黄砂は、ユーラシア大陸内陸部の乾燥・半乾燥地域で強風によって数千メートルの高度にまで巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って飛来し、大気中に浮遊あるいは降下する現象です。

また、そのような土壌・鉱物粒子そのものを黄砂と呼ぶことがあります。

従来、自然現象であると理解されてきましたが、急速に広がりつつある過放牧や農地転換による土地の劣化等との関連も指摘されています。また、黄砂へばく露（直接吸い込む）することによって、呼吸器疾患や循環器疾患等、人への健康に影響があることが近年報告されてきています。

※国資料より

■黄砂はいつ・どこに（22日）

■黄砂はいつ・どこに（23日）

画像は気象庁より

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2617254?display=1