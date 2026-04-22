22日15時現在の日経平均株価は前日比173.85円（0.29％）高の5万9523.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は268、値下がりは1259、変わらずは42と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を325.03円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が152.06円、ＴＤＫ <6762>が58.08円、キオクシア <285A>が51.62円、イビデン <4062>が34.19円と続く。



マイナス寄与度は157.69円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が33.19円、コナミＧ <9766>が18.44円、トヨタ <7203>が13.24円、ＫＤＤＩ <9433>が12.07円と続いている。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、非鉄金属、鉱業、保険と続く。値下がり上位には繊維、水産・農林、不動産が並んでいる。



※15時0分12秒時点



株探ニュース