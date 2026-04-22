日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）から音楽の使用料をだまし取ったとして、警視庁が２２日、千葉市美浜区、職業不詳の男（５９）を詐欺容疑で逮捕したことが分かった。

同庁は男が２０１９年９月〜２０年６月、ＪＡＳＲＡＣから計約３４００万円を詐取したとみている。

捜査関係者によると、男は１９年３〜５月、自身が代表取締役を務めていた音楽出版社２社が著作権を持つ楽曲が、日本テレビの番組で使用されたとＪＡＳＲＡＣに虚偽報告し、同年９月頃、楽曲使用料として計約６２７万円をだまし取った疑い。

男は日本テレビから、情報番組「ヒルナンデス！」などの番組のＢＧＭや効果音を付ける業務を請け負っていた。自身の会社が著作権を持つ音楽を使った場合は、日本テレビ側のシステムを通じて楽曲の種類や使用回数をＪＡＳＲＡＣに報告し、ＪＡＳＲＡＣから使用料を得ていたという。

こうした正規の報告とともに、実際には業務委託を受けていない日本テレビの別の番組「人生が変わる１分間の深イイ話」などでも同様に音楽を使ったとする虚偽報告をしていたとされる。ＪＡＳＲＡＣが内部調査で不正を確認し、昨年９月に警視庁に告訴していた。

ＪＡＳＲＡＣは作曲家や作詞家、音楽出版社から著作権の管理を委託され、使用料を利用者から集めて権利者に分配している。