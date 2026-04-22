今野照夫さんの震災日記 ３月１２日＜下＞

石巻市北上総合支所の支所長だった佐藤直彦さんは１２日未明、全身ずぶぬれの状態で北上中学校の体育館に姿を現した。

地震の瞬間は本庁にある市議会の休憩室にいた。津波の警報が出て職員らと公用車で支所へと急いだ。飯野川橋が通行止めだったため、そこからは徒歩で支所の建物が見えるところまでたどり着いた。もう日没間際だった。

泥水に足を取られつつ進んでいたら、ずぼっと体が深みにはまった。気がせいて夢中だったのだろう、佐藤さんはそのまま革靴にスーツ姿で泳ぎ出した。同行していた市民生活課長の武山裕記さんと、お互いの襟首をつかみ、流されないように踏ん張ったが、限界だった。「引き返そう。引き返すのも勇気だから」と武山さんが止めなければ、次の波で沖に流されていたかもしれない。

それから近くの北上川水門の小屋に身を寄せた。住民も何人か加わった。日が落ちても押し波が水門にぶつかる轟音（ごうおん）が繰り返し響く。そのたびに「来たど」「上さあがっぺ」と声をかけ合い、裏山に駆け上がった。

波が落ち着いてから体育館へ。すでに１０００人ほどの住民らが集まっていた。

◇

午前６時過ぎ、泣きながら歩いてきた今野照夫さんが合流する。

真っ先に佐藤さんのもとに行って報告したのは３点だ。

前日の揺れの後、職員を４班に分けて現地調査と避難誘導を命じたこと。津波直前に「住民３１人が２階に避難完了した」と市民生活課補佐から報告を受けたこと。流されるときに吉浜小から児童の声が聞こえたこと。

児童は朝のうちに消防団が救助し、全員無事だった。

一方で、支所の建物内に住民が何人いたかが、このとき初めて明らかになった。

「３１」という数の重みに、全員が押し黙った。沈痛な空気が流れた。

ともかく正確な情報をつかむことが先決だ。鉛筆も紙もなく、携帯電話も通じない中で、佐藤さんは管内各地区の区長や消防団員を集め、住民の安否を調べてほしいとお願いした。

そこにいた支所の職員は５、６人だが、業務は山ほどある。今野さんも休むことなく仕事に戻った。周辺で見つかった遺体の性別や衣服などの情報が体育館に次々と入ってくる。まずはそれを拡声機で館内に知らせる役目を担った。

先の見えない、長い長い災害対応の始まりだった。