【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日、イランとの停戦延長を表明し、当面は外交的解決を模索する姿勢を示した。

直前に軍事圧力を強めたのは戦闘終結に向けた協議を有利に進める狙いだったとみられるが、その発言はぶれ続けた。

トランプ氏は４月６日を最後にホワイトハウスで記者会見を開いていないが、ＳＮＳへの投稿や、欧米メディアの個別の電話取材を頻繁にこなした。その都度、矛盾した発言を繰り返して混乱が広がっていた。

１７日、ＣＢＳニュースには「イランはすべてに同意した」と主張した。イラン国内の濃縮ウランの搬出にイランが応じ、搬出後は米国が引き取るとの見通しを示した。ニュースサイト・アクシオスには「１、２日以内に合意が成立する」と語り、合意間近を強く印象づけた。

ところが２日後、ＦＯＸニュースには、合意に署名しなければ「国全体を吹き飛ばす」などと脅しを強めた。「全ての発電所、橋を破壊する」という、従来の主張も持ち出してイランに譲歩を迫った。

合意寸前という主張にはイラン側から「ウソだ」と反発が上がり、かえってイランの態度を硬化させたとの指摘もある。

イランとの再協議の日程に関する説明も二転三転した。「米代表団がまもなくパキスタンに到着」とニューヨーク・ポスト紙に述べた後、ホワイトハウスが代表団の出発自体を否定する声明を出したほどだ。２１日にパキスタン行きを予定していたバンス副大統領については、数日前まで「協議に参加しない」と断言していた。

不確実性を高めて相手を振り回すことで「ディール（取引）」を目指すトランプ流という評価もあるが、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米政権内にも困惑が広がっていたと報じた。