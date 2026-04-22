岡田准一（45）が22日、都内で行われたジャガー・ランドローバー・ジャパンのSUV車「DEFENDER」アンバサダー就任発表会で「いつか、ダカール・ラリーみたいなところに出たいとか、夢がある」と大目標を口にした。

岡田は今年1月に、ポルトガルの首都リスボンで開催された、国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」で、最もランクの高い黒帯のマスター4ライトフェザー級（64キロ以下）1回戦に出場するなど、格闘家、アスリートとして世界に挑戦を続ける。柔術家としての挑戦に続く、新たな挑戦をぶち上げた格好だが、DEFENDERは25年からダカール・ラリーのオフィシャル車両パートナーを務め、26年からはワークスチームとしてダカール・ラリーに初参戦し、Stock（ストック）カテゴリーで優勝しており、そのことを踏まえた発言とみられる。

岡田は、ランドローバーの車を乗り続けており、25年からDEFENDERに乗る、実際のオーナーでもあり、アンバサダー就任を「運命的なものを感じる。光栄です」と喜んだ。25年10月からは、次世代へと継承することを目的とした新プロジェクト「MILEZ」をスタートしており「仕事現場に自分で車で行ったり、郷土、文化の取材も、この車で長旅をする。パートナーとして、生きていく中で、どういうパートナーになれるか、未開の地、人に、この車で会いに行く」と日々、愛用していると語った。

その上で「この車とともに新たなことをして、いろいろな気持ちを共有できることが、うれしく思う。新たな自分への挑戦。本物にいつかなりたいと今でも思っている」などと語った。そして「都内で運転していても、彼のポテンシャルを生かせない。いつか、ダカール・ラリーみたいなところに出たいとか、夢がある」と語った。