23日にソト復帰で現状打破へ、メンドーサ監督「まずは1勝だ」

【MLB】ツインズ 5ー3 メッツ（日本時間22日・ニューヨーク）

千賀滉大投手が所属するメッツは21日（日本時間22日）、本拠地で行われたツインズ戦に3-5で逆転負けを喫し、泥沼の連敗は12に伸びた。カルロス・メンドーサ監督は試合後「最悪だ」とショックを隠しきれない様子だった。

3回にリンドーアの3ランで先制に成功したが、6回にバクストンの2ラン、7回にキーシャルの適時打で同点とされる。9回には守護神ウィリアムズが1死も奪えず2失点で万事休す。7日（同8日）のダイヤモンドバックス戦で勝利して以来、2週間白星から遠ざかっている。

地元放送局「SNY」がメンドーサ監督の試合後会見を公開。最近乱調が続くウィリアムズに「今日は制球だ。カウントは後手になっているし、投げ切ることができていない。四球を連発すれば、危険水域に陥ったということだ。ストライクを投げられるようにしないといけない。カウントが後手になれば、（相手）打者に代償を払わされる。今日は全体的に与四球にやられた」と苦言を呈した。

先発のマクリーンが7回途中3失点と好投していただけに「最悪。試合展開的にいい感じだったからね。ノーラン（・マクリーン）は最初の5イニング、（ツインズ）打線を圧倒していた。リンドーアも3ランを打って流れがきていた。でもそのあと私たちは、何もできなかった」と嘆く。

結局は3回の3ランによる得点のみに終わり「うーん。何もできなかった。最初の4イニングはいい打席が何回かあった。フルカウントになって勝負に勝ったり、四球を選んだりすることができていた。でもその後は抑えられてしまった。何もできなかった」と淡々と振り返った。

これまで12連敗したチームがポストシーズンに進出したことはない。「間違いなく簡単な状況ではない。自分たちの置かれた状況は理解しているが、ここには（活躍できる）選手が多く在籍している。私たちはやらないといけないんだ。選手たちを信じている。まずは1勝だ」と指揮官。22日（同23日）にはソトが復帰することも明言し、現状打破を誓った。（Full-Count編集部）