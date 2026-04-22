高市政権が発足してちょうど半年となる2026年4月21日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は、高市内閣支持率が66％と依然、高い水準を維持しているが、その理由は何なのかをテーマとした。

山里亮太「高支持率は実感ではなく、期待値」

NNNと読売新聞の世論調査（17〜19日）の結果によれば、内閣の支持率は前月より5ポイント下がって66％、不支持は前月より4ポイント上がって24％になった。政党支持率は自民党が39％、支持政党なしが35％、参政党が6％という順になっている。

この数字についてMCの山里亮太さんは「（高市内閣支持率は）何か、実感としてよくなっているということでの支持ではなく、期待値としての表れだと思う。『手取りを増やす』ことで実感がわく、それに応える動きに期待したい」と話した。

閣僚にスキャンダルがない、記者会見を避けSNSで発信

「The HEADLINE」編集長の石田健さんは今後の課題を次のように指摘した。

「支持率は非常に高い水準だと思う。閣僚のなかで大きなスキャンダルがない。また高市さんのコミュニケーションの取り方は、記者会見よりもSNSを中心にしている。これで安定感を得ているのだと思う。ただ、消費税の減税とか撤廃を選挙の際には掲げていたが、原油高とか物価高によってかなりその実現が難しい。その議論自体がそもそも停滞しているように思える。こういったところを国民から、どう考えるのかとそろそろ問われる時期だと思う。加えて憲法（改正）の話も出ているが、安全保障関係が厳しいなかでも、あまり国民的な議論になっているようには思えない。議論を牽引するリーダーであるのかというところが、まさに問われていくと思う」と話した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）