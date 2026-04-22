『田鎖ブラザーズ』小池俊太役に岸谷五朗 キャラクター紹介（10）
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、岸谷五朗が演じる小池俊太を紹介する。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
岸谷五朗が演じる小池俊太は、青委警察署刑事課強行犯係・係長の警部補。真の直属の上司で、冷静沈着な采配でチームを率いる。“田鎖ブラザーズ”を時に厳しく、時に温かく見守っている。
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本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
岸谷五朗が演じる小池俊太は、青委警察署刑事課強行犯係・係長の警部補。真の直属の上司で、冷静沈着な采配でチームを率いる。“田鎖ブラザーズ”を時に厳しく、時に温かく見守っている。