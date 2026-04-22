岡田准一、愛車は英国“高級SUV”「僕にとっての理想」 アンバサダー就任に感激
俳優の岡田准一が22日、都内で行われたジャガー・ランドローバー・ジャパン『DEFENDER最新モデル＆ブランド・アンバサダー就任発表会』に登壇。同ブランドの車を「若い頃から乗り継いでこさせてもらっている」そうで、昨年から『DEFENDER』が愛車であることも明かした。
【全身ショット】シックで素敵…！車の前でキメた岡田准一
同車を選んだ理由について岡田は「この年齢でどういうふうなことをやっていくのか、スタイルでいたいのか。このタフでラグジュアリーを両立している車は今、目指すところであるなと」と熱弁。「歴史ある車ですので、挑戦や継承、どう進化していくかにこだわられているところに、そういう人でありたいという理想を込めて乗せさせていただいている。思い描いていたカッコよさを体現するDEFENDERのアンバサダーに選ばれたことを誇りに思います」と感激した。
困難な道を走破するだけでなく“進化”していくという点でも「積み上げた技術、やってきたものをどう変えていくか。僕が積み重ねてきて次どう変えるか、スタイルとして持ち続けているものでもある。本物の技術や本当の強さとは、を考えてきた自分にはフィーリングがあう」と共感。
「一朝一夕で身につくわけではないので、歴史のなかで挑戦を重ね、信頼されている地位を確立してきたところにひかれます。そうありたい、そういう存在になりたいと日々積み重ねている。年齢を重ねると生活環境、こういうふうになりたいという理想が車にあったりする。僕にとっての理想がこの車」と力説していた。
【全身ショット】シックで素敵…！車の前でキメた岡田准一
同車を選んだ理由について岡田は「この年齢でどういうふうなことをやっていくのか、スタイルでいたいのか。このタフでラグジュアリーを両立している車は今、目指すところであるなと」と熱弁。「歴史ある車ですので、挑戦や継承、どう進化していくかにこだわられているところに、そういう人でありたいという理想を込めて乗せさせていただいている。思い描いていたカッコよさを体現するDEFENDERのアンバサダーに選ばれたことを誇りに思います」と感激した。
「一朝一夕で身につくわけではないので、歴史のなかで挑戦を重ね、信頼されている地位を確立してきたところにひかれます。そうありたい、そういう存在になりたいと日々積み重ねている。年齢を重ねると生活環境、こういうふうになりたいという理想が車にあったりする。僕にとっての理想がこの車」と力説していた。