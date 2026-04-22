国連で、今年末で任期を終えるグテーレス事務総長の後任を選ぶための公開討論が21日、始まりました。現在、4人が立候補しています。

国連では21日、グテーレス事務総長の後任を選ぶための公開討論が始まりました。4人が立候補していて、最初にチリのバチェレ元大統領が登壇しました。

チリ バチェレ元大統領

「私が思い描く国連は、加盟国と市民への奉仕を目的とし、事態を予見・予防し創造して結束する組織だ」

バチェレ氏は、チリで女性初の大統領や国連人権高等弁務官を務めた実績をアピールしながら、対話で問題を解決していく姿勢や国連憲章の順守を強調しました。

IAEA グロッシ事務局長

「私が思い描くのは、現場に足を運び、あらゆる局面において、等しく断固とした姿勢で行動する組織の姿だ」

次にIAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長が登壇し、「世界で核兵器が増え続ける中、軍縮の重要性を理解している事務総長が就任すれば、より協調的な対話が可能になる」と訴えました。

22日には、UNCTAD＝国連貿易開発会議のグリンスパン事務局長と、セネガルのサル前大統領が所信表明を行います。

現職のグテーレス事務総長は今年末に任期を終えますが、後任をめぐっては国連の創設から80年の歴史で初めて、女性の事務総長が誕生するかも注目されています。