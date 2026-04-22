タレントの菊地亜美（35）が21日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。以前交際していた人から贈られた物について話した。

番組ではこの日「ありがとう！でも正直困ったプレゼント」というテーマでトーク。これに対し、菊地は「全然ありますね。異性からもらった物ってこういうところで言えるけど、同性からもらった物って“全然大丈夫なんですよ”って枕詞が…なんか言いにくいですよね」とコメント。

さらに、「昔付き合っていた彼氏が海外に行ったんですね、帰ってきたときに馬のモチーフのポニーの形のネックレスをもらったんですよ」とした上で、「今だったらあえて可愛かったりとか着けられるかなと思うんですけど、そのときは“そういうのじゃないじゃん？”って思っちゃって、開けたときにびっくりして。大人っぽいの欲しいし、そのときだったらハートとかそういうのが欲しかったのに彼氏にもらったネックレスでしかもまだラブラブみたいなときに馬なんで選んだんだろうと思って本当にショックだった」と振り返った。

続けて「1回だけ目の前で着けて、それから着けていなくて。なんでそのときすごい嫌だったのか、今になったら可愛いじゃんと思うんだけど」と話した。