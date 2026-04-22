国民的高視聴率番組「欽ちゃんのどこまでやるの！」から生まれたユニットで、「めだかの兄妹」の大ヒットを生んだ「わらべ」のメンバーで、現在はドバイ在住のタレント・倉沢淳美（５９）が２２日、ＳＮＳを更新。元気な様子を伝えた。

緊迫する中東情勢の中、普段通りの生活を送っているようで、「パームタワーの５０階にあるＡＵＲＡ Ｓｋｙｐｏｏｌ 世界一高い位置にある３６０℃見渡せるインフィニティープールです 思い出に残る誕生日になりました Ｔｈｉｓ ｖｉｅｗ ｉｓ ｂｒｅａｔｈｔａｋｉｎｇ 還暦がぐいっと近場になりました 沢山のバースデーメッセージありがとうございます♥」と先日の５９歳の誕生日を、「世界一高い」場所にあるドバイのインフィニティプールで祝ったことを動画などで報告。赤い水着姿で手にシャンパンを持っており、ドバイの街を見下ろす息を呑む光景が広がっている。

倉沢は１９９５年、オーストラリア人男性と結婚。オーストラリアで長男、長女、次男３人の子供に恵まれ、２０１１年、夫の転勤に伴い、ドバイに移住した。