お笑いトリオ、安田大サーカスが22日、都内で「鳥取うみなみロード ナショナルサイクルルート候補ルート選定記念『鳥取サイクリング優待キャンペーン』」発表会見に出席した。鳥取県を東西に全長152キロ貫く鳥取うみなみロードが、ナショナルサイクルルートの候補になった。

3人は平井伸治鳥取県知事（64）から鳥取うみなみロード応援団に任命された。鳥取城北高校出身の団長安田（51）は「僕は高校3年間、鳥取にいました。海はきれいだし、人も優しい。僕は生活から自転車が離せない。鳥取が大好きで、3年間お世話になった。ぜひ、うみなみロードを走りに行きたい。僕が鳥取を芸能界で一番自転車で走っていると思います。砂丘もレンタサイクルで走れるコースがあるので、ぜひ」。

クロちゃん（49）は「僕は広島県出身で、近いので鳥取砂丘や水木しげる記念館に、両親とよく行きました」。HIRO（49）は「僕は鳥取牛骨ラーメンが大好きです。10杯はいけます。僕はグルメを堪能するために、下道を8時間かけて軽トラで行きます」。

そして、3人は鳥取から“出張”してきた白兎（しらと）神社に参拝して、おみくじを引いた、。平井知事が「縁結びの神様。恋人の聖地です」と言うと、クロちゃんは「奥さん見つけることができるってことですか」と目の色が変わった。

団長が中吉、HIROが末吉を引いた後に、クロちゃんが引いたのは「鳥取に来れば『妻（さい）クル』」と書かれたおみくじ。平井知事が「鳥取に来れば結婚できるということです」と説明すると、クロちゃんは「今年、クロちゃん、鳥取で結婚しますからね」。そして「おみくじで妻クルっていうことなので、鳥取でしっかり自転車に乗ります」。

元彼女のタレント、リチと2年間交際して昨年別れたクロちゃん。「今年の目標はリチとの復縁。2週間に1度は会っています。キスはできてないけどね。リチがダメだったら、鳥取に来て鳥取の女性に指輪を渡したいと思っています」と鬼畜ぶりを見せた。

平井知事は「今日は“安田大サービス”していただきました（笑い）。鳥取県は砂浜がたくさんあったり、岩の彫刻のような変化に富んだ景観がある。それを眺めながら走れるのがうみなみロード。法律が変わりましたので、安全運転で鳥取県でサイクリングを楽しんで欲しい。ぜひ、たくさんの方に鳥取県においでいただきたい」と話した。