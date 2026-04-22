贈り物はモノから消費へ　母の日・父の日に映る家計と価値観の変化

感謝の形が少しずつ変わっている。エン株式会社の調査によると、母の日や父の日のプレゼント選びは、従来の定番から実用志向へと軸足を移しつつある。背景には物価上昇や生活防衛意識の高まりがにじむ。

調査は２０２６年２月２６日から３月２５日、求人サイト利用者１５９２人を対象に実施された。プレゼントを贈る予定がある人は母の日で６２％、父の日で４６％と差があり、父の日はやや低調だ。予算はともにも５０００円未満が最多で、母の日５４％、父の日５２％。支出を抑えながらも行事は維持する傾向が見て取れる。

贈る内容では変化がより明確だ。母の日、父の日ともに最多はグルメやスイーツ、酒など消費できるものとなり、母の日の定番だった花を上回った。母の日４５％、父の日６０％と、特に父の日では消費型の選択が際立つ。形として残る品よりも、体験や味わいに価値を見いだす動きが強まっている。

一方で、受け取る側の本音は別のところにある。子どもがいる回答者に聞いたところ、最も嬉しいプレゼントは感謝の言葉や手紙で４１％。４年連続で１位となった。物の種類に関わらず、関係性そのものが満足度を左右している構図だ。

贈る側は実用性とコストを意識し、受け取る側は気持ちを重視する。このずれは矛盾ではなく、両立しているとも言える。限られた予算の中で選ばれる消費型ギフトと、言葉による補完が組み合わさることで、納得感が保たれている可能性がある。

今回の結果は、記念日の過ごし方がシンプルな方向へ向かっていることを示している。高価な贈り物よりも、無理のない範囲で気持ちを伝える。家計環境と価値観の変化が、年中行事の形にも静かに影響を与えている。