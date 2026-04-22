◆米男子プロバスケットリーグ ＮＢＡ プレーオフ カンファレンス１回戦第２戦（２１日）

プレーオフを白星発進したレイカーズは本拠地でロケッツとの第２戦を１０１―９４で制して連勝した。レイカーズの八村塁は２試合連続でチーム最長となる４２分３４秒に出場。３本の３ポイント（Ｐ）を含め、１３得点をマークした。

八村は２試合連続で先発した。第１クオーター（Ｑ）はシュート１本にとどまり無得点。チームは３３―２６で７点リードでスタートした。第２Ｑの３９―３３でショットクロックギリギリでパスを受けた八村が、ライトから３Ｐシュートを成功させ、この日初得点を奪った。４９―４８と迫られた場面でも３Ｐを決めた。５４―５１と３点リードで後半へ向かった。

第３Ｑは一時逆転を許すも、６４―５９の場面で八村がこの日３本目の３Ｐを沈めリードを広げた。６９―６１では味方のスチールから速い攻撃を仕掛け、八村がアリウープダンク。７５―６８と７点リードで第４Ｑへ向かった。もつれる展開の中、はちむらは８９―８１から得意のミドルレンジでボールを受け、倒れ込みながらネットを揺らした。リードを守り切り、レイカーズが１０１―９４で２連勝とした。

八村は第１戦でチーム最長４１分３０秒に出場し、１４得点をマーク。試合後には「レギュラーシーズンと全然違い、フィジカルも戦術もレベルアップする。その中で勝って良かった」と活躍を誇っていた。

◆ＮＢＡプレーオフ １６チームで行われ、東西カンファレンスのレギュラーシーズン１〜６位が自動的に進出。同７〜１０位はＰＯ進出決定戦に回る。トーナメント制で行われ、４戦先取したチームが勝ち上がる。カンファレンス１回戦、準決勝、決勝と進み、東西王者同士のＮＢＡ決勝で優勝チームを決定する。