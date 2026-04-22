国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」を運営する楽待株式会社は、全社員８２人を対象に「ＡＩ活用度に関する従業員アンケート」を４月６日から１０日まで実施した。その結果、約９８．８％の社員が毎日ＡＩを業務に活用しており、約９３％が生産性の向上を実感していると回答した。

利用しているＡＩツールとしては、Ｃｌａｕｄｅが最も多く、ＣｈａｔＧＰＴ、Ｇｅｍｉｎｉと続く。同社では全社員に有料版のＣｌａｕｄｅ、ＣｈａｔＧＰＴ、Ｇｅｍｉｎｉを提供しており、社員は複数のＡＩツールを業務内容に応じて使い分けている。ＡＩを活用している業務は多岐にわたり、メールの作成や情報収集、データチェックや分析業務など、社員は日常のあらゆる業務にＡＩを活用している。

ＡＩによる時間短縮効果については、約６割の社員が「最も効果が大きい業務で５０％以上の時間短縮を実現した」と回答。また、生産性の変化については、９割以上が「２０％以上の生産性向上」を実感し、そのうち過半数が「５０％以上の向上」と回答している。

同社では、エンジニアだけでなく営業・マーケティングなど全職種でＡＩ活用が浸透している。営業部門では、ＡＩを活用して新規顧客へのアプローチ業務を自動化し、同じ時間で従来の２倍の企業にアプローチできる体制を構築。また、ＡＩによる商談準備の効率化で担当者１人あたり年間約１２０時間の業務時間を削減するなど、営業活動の質と量の両面で成果が出ている。

マーケティング部門では、ＡＩを使ったグラフ・図表作成などにより、外注コストを大きく削減。取材音声の文字起こしから初稿作成までの工程を自動化するなど、制作業務全体の効率化が進んでいる。開発部門では、半日かかっていたコーディングが１時間で完了するなど、開発速度が飛躍的に向上。他部署向けの社内ツールもＡＩで開発し、全社の業務改善に貢献している。