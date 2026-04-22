【オススメ絵本】『みんなでサバイブだ じしん・かざんのにほんでいきるきみへ』

地震の多い国、日本。

どうやって子どもを怖がらせることなく、地震そのものや有事の際の行動について伝えることができるのか、悩んでしまいますよね。



そんなかたにおすすめなのが、この『みんなでサバイブだ じしん・かざんのにほんでいきるきみへ』。

この本は、かわいい絵と子どもの好奇心を刺激する文章とで、火山・地震に対する正しい知識や、身を守るための適切な行動を子どもに教えてくれる一冊なんです。



『みんなでサバイブだ じしん・かざんのにほんでいきるきみへ』とは？

この本は、単純な地震に対する注意喚起の本ではなく、地球のなりたちや、地震が起こるメカニズムなど、根本的な部分からしっかり紹介したもの。

「地球はどうやってできたの？」「地球にどんなことが起きると地震が発生するの？」



子どもが「なぜ？」「どうして？」と疑問に思いやすいことへのアンサーがわかりやすく説明されているので、楽しみながらスッと正しい知識が頭に入ります。



ふだんからできる準備を実験風に紹介したり、災害時に自分を守る行動をやさしくていねいに解説しているのも特徴。



地震が起きてしまったときに初めてどうしたらいいのかを考えるのではなく、ふだんから正しい知識に触れていたり、練習していたりすれば、精神的にも心強いですよね。



ネガティブな発信ではないから、子どもが自ら備えたくなる

また、地震や火山を悪者にしたり、不安感をあおるようなネガティブな発信をするのではなく、「日本は自然の恵みが多い国」「だからこそ自然とともに生きていく方法を学ぼう」という、子どもたち自らが備えたくなる内容になっているのも大きな特徴。



巻末には著者の鎌田浩毅先生による大人や保護者向けの最新の地学の情報とメッセージも掲載されていて、本編含め大人が読んでもなるほどと思う充実の一冊になっています。



知ることで、子どもの身を守ることにつながる。

ぜひ、お子さんといっしょに読んでみてくださいね。



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『みんなでサバイブだ じしん・かざんのにほんでいきるきみへ (こども絵本) 』（Amazon）