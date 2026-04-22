プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月21日にユーチューブを更新し、巨人・阿部慎之助監督（47）が、山瀬慎之助捕手（24）に代わって小林誠司捕手（36）を1軍に昇格させた意図について検証した。

阿部監督「勝てないとキャッチャーは評価されない」

巨人は20日に山瀬を登録抹消し、代わって21日に小林を1軍に昇格させた。

山瀬は今季、開幕1軍入りを勝ち取った。ここまで4試合にスタメン出場し、打率.231、1本塁打、2打点を記録するも、4試合すべてに黒星を喫した。

スポーツ紙の報道によると、阿部監督は山瀬について「勝てないと、捕手って評価されないから。巡り合わせもあるんだろうけど、勝たないと評価されない」と語ったという。

このような状況を踏まえた上で、高木氏は今季の山瀬のプレーについて、次のように評した。

「山瀬はホームランを打ったり、（ヤクルトの）奥川（恭伸）からタイムリーを打ったりしたので、どうかと思ったが、キャッチャーとしてチームを勝たせていない。そういうところが課題だと思う。肩の強さ、バッティングの思い切りの良さ。そういうところは、1軍で使えることは分かったが、リードとか、チームを勝たせるにはとかは、勉強をする余地があると思う」

今季は、岸田行倫（29）、大城卓三（33）、山瀬の3捕手体制でシーズンをスタートした。高木氏は、シーズン序盤で若手とベテランを入れ替えた理由について、独自の視点で分析した。

「守備の1番の信頼度は、巨人の中では小林」

「チームは今、ホームランを6球団で1番打っている。点が取れないわけではない。だからチームは、バッティングというよりも守り。勝たせなくてはならない。今はプラス経験が重要視される場面。1番は、後ろ（リリーフ）が打たれてはいけない。だから、後ろを誰が守るのか。そういうところの入れ替えだと思う」

小林の性格をよく知る高木氏は、「（昇格するのは）甲斐（拓也）かと思ったが、よくよく考えたら、小林の方が、悲壮感がない」とし、こう続けた。

「阿部監督が1番考えたのは、（抑えのライデル）マルティネス。今季は、2試合やられている。田中瑛斗も、いい時と悪い時がある。大勢も調子が上がってこない。ここら辺をなんとかしたいのだろう。岸田はレギュラーだが、打てていない。だから岸田のところで代打を出す可能性がある。そのまま、大城、山瀬でいいかというと、（阿部監督は）小林の経験を買いたいと思っている。守備の1番の信頼度は、巨人の中では小林。だから上げたのだと思う」

阿部監督3年目の今季は、21日時点でリーグ3位につけている。20試合を消化し、11勝9敗で貯金「2」。首位ヤクルトと3ゲーム差で、2位・阪神を2.5ゲーム差で追いかけている。今回の捕手入れ替えは、チームにどのような影響を与えるか。注目が集まる。