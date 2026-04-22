東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

貿易収支（3月）08:50

結果 667億円

予想 10582億円 前回 443億円（573億円から修正）



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領「イランとの停戦を延長する」

※新たな期限には言及せず、停戦延長は事実上無期限



トランプ米政権

親イラン民兵組織への圧力強化、イラクへの米ドル輸送停止

ベッセント米財務長官「イランに最大限の圧力をかけ続ける」



イランは米国が封鎖解除の準備ができている「兆候」受け取った（タスニム通信）



イランは停戦延長を要請していない（タスニム通信）

必要であれば武力で海上封鎖を突破する



イラン軍「事前に指定された標的を攻撃する準備できている」

米国イスラエルに対し「さらに厳しい教訓」を与える準備



パキスタン首相

トランプ米大統領が停戦を延長してくれたことに感謝

戦争終結に向けた和平合意を締結できることを心から願っている

外部サイト