東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
貿易収支（3月）08:50
結果 667億円
予想 10582億円 前回 443億円（573億円から修正）
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「イランとの停戦を延長する」
※新たな期限には言及せず、停戦延長は事実上無期限
トランプ米政権
親イラン民兵組織への圧力強化、イラクへの米ドル輸送停止
ベッセント米財務長官「イランに最大限の圧力をかけ続ける」
イランは米国が封鎖解除の準備ができている「兆候」受け取った（タスニム通信）
イランは停戦延長を要請していない（タスニム通信）
必要であれば武力で海上封鎖を突破する
イラン軍「事前に指定された標的を攻撃する準備できている」
米国イスラエルに対し「さらに厳しい教訓」を与える準備
パキスタン首相
トランプ米大統領が停戦を延長してくれたことに感謝
戦争終結に向けた和平合意を締結できることを心から願っている
※経済指標
【日本】
貿易収支（3月）08:50
結果 667億円
予想 10582億円 前回 443億円（573億円から修正）
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「イランとの停戦を延長する」
※新たな期限には言及せず、停戦延長は事実上無期限
トランプ米政権
親イラン民兵組織への圧力強化、イラクへの米ドル輸送停止
ベッセント米財務長官「イランに最大限の圧力をかけ続ける」
イランは米国が封鎖解除の準備ができている「兆候」受け取った（タスニム通信）
イランは停戦延長を要請していない（タスニム通信）
必要であれば武力で海上封鎖を突破する
イラン軍「事前に指定された標的を攻撃する準備できている」
米国イスラエルに対し「さらに厳しい教訓」を与える準備
パキスタン首相
トランプ米大統領が停戦を延長してくれたことに感謝
戦争終結に向けた和平合意を締結できることを心から願っている