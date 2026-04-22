東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【日本】
貿易収支（3月）08:50
結果　667億円
予想　10582億円　前回　443億円（573億円から修正）

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「イランとの停戦を延長する」
※新たな期限には言及せず、停戦延長は事実上無期限

トランプ米政権
親イラン民兵組織への圧力強化、イラクへの米ドル輸送停止
ベッセント米財務長官「イランに最大限の圧力をかけ続ける」

イランは米国が封鎖解除の準備ができている「兆候」受け取った（タスニム通信）

イランは停戦延長を要請していない（タスニム通信）
必要であれば武力で海上封鎖を突破する

イラン軍「事前に指定された標的を攻撃する準備できている」
米国イスラエルに対し「さらに厳しい教訓」を与える準備

パキスタン首相　
トランプ米大統領が停戦を延長してくれたことに感謝
戦争終結に向けた和平合意を締結できることを心から願っている