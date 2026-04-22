音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏（67）が21日に公開された鈴木おさむ（53）のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に出演。かつて衝撃を受けた歌手について語った。

高校2年生の時にニッポン放送に原稿を送り「面白いから遊びに来い」と言われたのが業界入りのキッカケだという秋元氏。

当時、同学年の山口百恵が人気絶頂の中、「同じブースに百恵さんがいて、俺がいて、放送作家あるあるの台本書いて渡したりとか。高2同士で」と一緒に仕事をしていたことを明かした。

続けて秋元氏は「よく俺たちの仕事でオーラとかって言うじゃない？昔ニッポン放送の3階ロビーで原稿書いてた。夜中の2時ぐらいかな？廊下に背中向けて書いてたけど、フワっと明るくなって。振り返ったら百恵さんが高校の制服を着たまま夜中に録りに来てた。もうね“これがオーラか…”って思った」と回顧。

鈴木氏に「オーラランキング」と振られると、食い気味に「1位だよ！ぶっちぎり」。美空ひばりさんを上回るのかと聞かれると「ひばりさんは凄いけど、初めから凄い人じゃない？俺が知り合った時から。でも百恵さんはその時伝説前だから」と説明した。