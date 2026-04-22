MEGUMI、“顔ファン”に物申すさや香・新山をぶった切り！「あまり感じは良くない」

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

4月20日（月）の放送では、“顔ファン”系の応援が好きではないと語るゲストのさや香・新山に、MEGUMIが容赦ない言葉を放った。

【映像】さや香＆Travis Japanのファンについて

番組前半では、ゲストとして新山とTravis Japanの吉澤閑也と松倉海斗が登場し、自分たちのファン層について話す一幕が。

新山は、ファンの8割から9割は女性だと言い、年齢は20代から30代と若い人たちが多いと明かす。

それを聞いたMEGUMIが、ファンの雰囲気について「キャーみたいな（感じ）？」と尋ねると、新山は「キャーみたいにはならない」と回答。自分のファンは、新山がそういった応援が好きではないことを知っているため、出待ちなどもいないと語った。

しかし新山は、それでも自分のビジュアルが好きなファンが多いと分析する。

するとMEGUMIは、「それなのに『キャーキャー言うな』みたいなことを言ってるんだ」「あまり感じは良くない」と鋭くツッコミを入れ、新山含めゲスト陣は爆笑していた。