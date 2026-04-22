Prime Videoにて配信中の音楽番組『Star Song Special』公式TikTokに、Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が登場。B＆ZAIの橋本涼・菅田琳寧・鈴木悠仁と共にSnow Man「カリスマックス」をダンスする動画が公開された。

【動画】岩本照＆松田元太とB＆ZAIの橋本涼・菅田琳寧・鈴木悠仁「カリスマックス」ダンス／『カラシト』予告

■最後のポーズまで我が道を貫く松田に岩本もニヤリ

動画では薄ピンクのセットアップをまとい、前髪を垂らしてツーブロックを見せたマンバンヘアの岩本と、ベージュのジャケット＆黒いパンツ姿で、黒縁メガネをかけた松田が先頭。

白シャツ＆各々デザインが違うデニム姿の橋本・菅田・鈴木を挟んでV字型を作るフォーメーションとなっている。

サビがはじまり4人が踊り出すも、松田は握りこぶしをマイク代わりにして熱唱モード。そんな松田に岩本もチラリと視線を送りつつニヤリ。我が道を行く松田は片手を伸ばし腰をかがめ、ますます熱唱モードを加速させる。橋本・菅田・鈴木も踊りながら笑いが止まらない。

しっかりカメラ目線しながら歌い踊る岩本とは対照的に自由なスタイルを貫く松田。横に揺れる振りだけは若干揃えつつ、最後、橋本・菅田・鈴木が前に出てしゃがみ、全員で決めポーズするところでも“やり切った…”というように肩で息をしていた松田だった。

コメント欄には「元太くん踊って（笑）」「元太くんボーカル担当！？」「本家をバックダンサーに歌う元太（笑）」「やり切った顔してる（笑）」などといった松田に対するツッコミが殺到。さらに「元太くんを見つめるひーくんうれしそう」「先輩たちと踊れてみんな楽しそう」「涼くん金髪かっこいい」などといったファンの声が続々と到着。

岩本と松田はPrime Videoで配信中のドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』で共演している。

■岩本＆松田の『カラシト』コンビとB＆ZAIメンバーの「カリスマックス」

■『カラちゃんとシトーさんと、』7話＆最終話 予告映像