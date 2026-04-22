俳優の須賀健太がInstagramを更新。香取慎吾が出演している舞台『新宿発8時15分』を観劇したことを報告。舞台に出演している香取と新納慎也との舞台裏ショットを公開した。

【写真】香取慎吾と須賀健太の仲良し舞台裏ショットなど①②

■「そして香取さんといつか舞台で…僕も頑張ります！！！」（須賀）

舞台『新宿発8時15分』は4月9日から26日まで、東京・日本青年館ホールで上演。その後は大阪公演、福岡公演と続く。

公開された写真で、香取は隣の須賀に笑顔で手を差し出している。新納も、須賀を挟むように立ち、須賀の頭に顔を寄せうれしそうにニッコリ。

須賀は「やっと観に来れたっ！人としてもプレイヤーとしても大好きな方々がたくさん出演されている作品」「自分もこんな作品に参加したい！と思える演劇体験は本当に幸せです」と感想を綴り、「そして香取さんといつか舞台で…僕も頑張ります！！！」と意気込んだ。

香取は子役時代の須賀とフジテレビ系ドラマ『人にやさしく』（2002年）で共演。コメント欄には「前ちゃんと明がいる」とドラマの役名で呼びかける声も。「またスリーピースで共演してほしい」「舞台に一緒に立つ姿が見たい」などといった声も続々と到着している。

2024年には日本テレビ系『行列のできる相談所』に香取と須賀、さらにドラマで共演していた加藤浩次、松岡充（SOPHIA）も共に登場。香取は当時Instagramで4人ショットを公開し「スリーピース！あれから22年。また会えた。嬉し楽しかった。また会いたい！」と思い入れを綴っていた。

■『新宿発8時15分』舞台裏で寄り添う香取・新納・須賀

■香取・加藤・松岡・須賀の2024年の再会ショット